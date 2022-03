90% van stadscrèches dicht voor massaal protest van kinderbegeleiders: “Minister Beke moet het beroep aantrekkelijker maken”

GENTStaking in de crèche: het komt niet vaak voor en de kinderbegeleiders komen ook al niet vaak op straat. “Het is vijf na twaalf”, klinkt het nu in de sector. “Negen kinderen per begeleider is veel te veel, de zorg schiet er bij in”. Onder een parasol van kleurrijke ballonnen protesteerden een kleine vierhonderd begeleiders onder de Stadshal. Zowat 90 procent van de stadscrèches bleef gesloten, ook in de privé werd er gestaakt.

Het broeit al lang in de sector van de kinderbegeleiding. Voor elke negen kindjes moet er één begeleider aanwezig zijn, maar door de aanhoudende werkdruk en de steeds hoger wordende verwachtingen, barst de sector. Vacatures raken niet ingevuld, waardoor veel crèches en kinderdagverblijven in een vicieuze cirkel terechtkomen. “Collega’s worden ziek omdat ze te lang onder te veel druk staan, zodra ze terugkomen is er iemand anders ziek”, klinkt het. “En er is geen vervanging. In praktijk sta je dus vaak enkele uren alleen met veertien kinderen. Dan is het een kwestie van overleven. Het is dus belangrijk voor de kinderen dat we vandaag op straat komen. Het gaat om betere kwaliteit.”

De actie was vandaag gepland in Brussel, maar dat kon niet doorgaan door het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden. Toch is de actie een succes: 90 procent van de Gentse stadscrèches was dicht of werkte in noodmodus. Ook in de privé werd er gestaakt. De manifestanten benadrukken dat Stad Gent zeker niet de schuldige is in dit verhaal. “Minister Beke moet het beroep aantrekkelijker maken. Daarom hebben we een Marshallplan voor de zorg. Er moet een betere waardering komen, het aantal kinderen per begeleider moet omlaag”, klinkt het bij de organisatie.

Daarvoor kijken de begeleiders naar de buurlanden. Daar is de begeleider-kind-ratio 1 op 4, zoals in Nederland. “Het is in België vijf na twaalf. Daarom houden we op dat moment een minuut stilte”.

Volledig scherm Betoging van de kinderbegeleiders. © svwg

Volledig scherm Een stoet kleurrijke ballonnen bij het protest. © svwg

Volledig scherm Negen kindjes per begeleider, dat ziet er zo uit. © svwg

Volledig scherm Van kinderdagverblijf Uilenspel kwamen ze wél op straat, maar met kindjes. "We konden het de ouders niet aandoen, maar we wilden absoluut onze stem laten horen". © svwg

