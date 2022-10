9 rolstoelgebruikers doen mee aan Urban Trail Gent, één van de meest ontoegankelijke loopwedstrijden. “Leuk, maar vooral om een statement te maken”

Statement

En toch schreef Onafhankelijk Leven vzw 9 rolstoelgebruikers in. Brent, Obe, Jonas, Glenn, Ben, Sam, Lore, Frank en Kristel zullen op wielen aan de start verschijnen, en zullen op hun tocht hulp krijgen van meer dan 100 assistenten. “Met de deelname van de rolstoelgebruikers wil Onafhankelijk Leven vzw een statement maken: ook met een handicap kan je met de juiste ondersteuning alles aan”, zegt Kurt Jacobs. “Wij vragen ook meer aandacht voor assistentie bij mensen met een fysieke of verstandelijke handicap en het recht op een leven in de samenleving. Dit is een symbolische actie én statement. Wij vinden het belangrijk om te tonen dat mensen met een handicap kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven, als ze maar de juiste ondersteuning en assistentie krijgen. De meer dan 100 assistenten zijn werknemers uit verschillende kleine en grote bedrijven, en voor 1 dag begeleiden zij een rolstoelgebruiker doorheen het parcours van de Urban Trail Gent. Mensen met een fysieke of verstandelijke beperking hebben récht op assistentie. En récht op een leven in onze samenleving.”