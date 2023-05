8 dagen rijverbod én boete voor gestresseerde vader die huilende zoon op 1 september afzet aan nieuwe school

De veertiger zette op 1 september van vorig jaar zijn 12-jarige zoon af aan zijn nieuwe school in Sint-Amandsberg. Hij parkeerde zijn wagen echter op een plek waar die niet reglementair stond. Een agent die er het verkeer aan het regelen was, verzocht de man om onmiddellijk zijn wagen te verplaatsen. De vader weigerde aanvankelijk oen de agent moest hem tot driemaal toe vragen om zijn auto verplaatsen. Uiteindelijk volgde hij het bevel van de politieman op en zette hij zich een beetje verder, maar... alweer onreglementair. De verbalisant kreeg het daarop zodanig op de heupen dat hij de autobestuurder op bon gooide. Hij mocht het dinsdagmorgen komen uitleggen in de politierechtbank.

Slimmer zijn

“Ik parkeerde inderdaad voor een garage, maar ik stond niet in de weg van andere bestuurders”, zo vertelde de keurige zakenman. “Mijn zoon was aan het huilen en ik was gestresseerd, en die agent gedroeg zich ook bijzonder onredelijk.” De rechter had ergens begrip voor de situatie, maar wond er ook geen doekjes om. “U had slimmer moeten zijn. Een dergelijke ruzie met een agent kan u nooit winnen, meneer”, besloot de rechter die hem veroordeelde tot een boete van 320 euro en een rijverbod van 8 dagen.