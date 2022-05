“8.000 euro boete en 65.000 euro drugswinst terugbetalen”: Drugshandel komt moeder en zoon duur te staan

De jongeman werd in maart van vorig jaar met zijn wagen tegengehouden voor een routinecontrole. De politie ontdekte 102 gram cannabis in het voertuig, waarna ze besliste om meteen ook een huiszoeking te doen. Daar werd nog eens 1 kilogram cannabis, 4,6 gram cocaïne en 4.000 euro cash geld aangetroffen. Alsof dat nog niet voldoende bewijs was, belden er tijdens de aanwezigheid van de politie ook nog eens twee personen aan die drugs kwamen kopen.

Moeder vaste klant én helpende hand

Bij zijn verhoor door de politie gaf de man toe al twee jaar aan het dealen te zijn. Soms kwamen er afnemers tot aan zijn woning in Sint-Denijs-Westrem, maar even vaak voerde hij de drugs zelf rond met het voertuig van zijn moeder. “Vaste klanten kregen korting bij mij. Voor honderd gram cannabis vroeg ik 625 euro. Maandelijks verkocht ik zo’n 2.000 gram.” Ook de moeder van de beklaagde was een vaste klant. Zij kocht maandelijks zo’n 12,5 gram. Maar ze deed meer dan dat. “Wanneer mijn zoon sliep en er kwamen klanten langs, dan gaf ik de drugs af in ruil voor het geld. Maar daar kreeg ik zelf geen geld voor”, verklaarde ze destijds. in de rechtbank. Met deze veroordeling lijkt het erop dat het familiebedrijfje niet snel zal heropstarten.