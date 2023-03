73 tractoren uit Meetjesland onderweg naar Gent: vermijd straks absoluut stadsring

Het was afwachten hoeveel boeren op het appel zouden verschijnen vandaag, en dat zijn er dus behoorlijk veel. 73 tractoren verzamelen momenteel aan de Bierstalbrug in Lievegem. Vermoed wordt dat ze rond 9 uur aanzetten richting Gent, maar een exacte timing is er niet. Bovendien valt niet te voorspellen waar ze halt zullen houden om het verkeer op te houden.