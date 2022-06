70-tal fietsers trekt in colonne door Gent om te protesteren tegen asociaal rijgedrag: “Vooral in de Muide is de nood zeer hoog”

De actie is georganiseerd door Critical Mass Gent en buurtbewoners van wijken die kampen met overlast door straatraces en ander asociaal rijgedrag. Einddoel van de stoet was de Muide want daar blijkt, volgens de actievoerders, de nood zeer hoog. “In de Muide is het vaak niet leuk fietsen op je eentje. Te druk, te snel, te smal, te dicht, te hard, te luid, te ongezond. De publieke ruimte rondom Meulestedesteenweg heeft nog heel wat aandacht nodig om een inclusieve verkeersmix waar te maken. Vorig jaar molesteerden een groepje patsers de Gentse gitarist Kurt Vanpeteghem. Ze sloegen hem zo hard op het hoofd dat hij drie maanden in coma lag. Hij is in mei van dit jaar gestorven aan zijn verwondingen. De daders zijn evenwel nog steeds niet gepakt”, aldus Joachim Boderé van Critical Mass Gent.

Tijd voor actie

Met deze fietstocht willen de deelnemers het antisociale gedrag van dergelijke patsers in Gent opnieuw onder de aandacht van het stadsbestuur. “Het seizoen van de straatraces, gevaarlijk rijgedrag en knalpotterreur staan voor de deur. De burgemeester kondigde vorig jaar in september nieuwe maatregelen aan en met de zomer in het verschiet verwachten wij Gentenaars dat hier ook wordt op ingezet”, zo klinkt het bij de actiegroep. De steun van schepen Watteeuw hebben ze alleszins en ook hij fietst mee. “Het belang van dergelijke acties kan niet genoeg ondersteund worden. Het is mede hierdoor dat ik steun verwerf om de verkeersveiligheid in Gent te verhogen”, vertelt de schepen.

De fietsers verzamelden om 16.45 uur aan het Baudelopark. Vandaar legden ze in colonne met de fiets en onder begeleiding van muziek een parcours af dat eindigde in het Voorhavenpark. “Met deze actie onderstrepen we nog maar eens de trapkracht van het fietsen en de overtuiging dat een mobiliteitsplan op mensenmaat een gezelligere, zorgende samenleving kan faciliteren”, besluiten de actievoerders.

