65 euro per jaar om fiets veilig te stallen: Gent krijgt er drie nieuwe buurtfietsenstallingen bij

In de Wijngaardstraat heeft bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) maandagochtend de eerste van een nieuwe reeks buurtfietsenstallingen geopend. Volgende week komt er nog een stalling op de Meibloemsite in de Brugse Poort bij. In januari volgt er dan nog eentje op de Meulesteedsesteenweg.

In totaal is er in de drie stallingen plaats voor 36 fietsparkeerplaatsen. Ook is er aan elektrische fietsen gedacht. Er zijn stopcontacten voorzien om op te laden. Dat heeft overigens een grote invloed op de investeringskost. De Stad Gent telt per stalling minstens 50.000 euro neer, maar als er nog elektriciteit moet getrokken worden, kan die kost oplopen.

Volledig scherm Schepen Filip Watteeuw (Groen) overhandigt de eerste sleutels. © RV

“Iedereen vindt het normaal om te investeren in autoparkings”, zegt schepen Watteeuw. “Dus ook in kwalitatieve fietsenparkings mag worden geïnvesteerd. Niet iedereen kan zijn of haar fiets binnen stallen. Buurtfietsenstallingen bieden comfort én veiligheid.”

Wie een plaatsje wil, betaalt 65 euro per jaar. Maar die plaatsen zijn vaak in een mum van tijd de deur uit, wat volgens schepen Watteeuw de hoge nood aantoont. “Fietsdiefstal is een belangrijke reden om niet te fietsen”, argumenteert hij. “Een veilige stalling is dan ook noodzakelijk als we fietsen willen stimuleren.”

