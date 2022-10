571 Gentenaars doen gooi naar wereldrecord ‘Langste Wachtrij’: “Schandalig dat zoveel mensen niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben”

Langer dan The Queue om The Queen te groeten was ze zeker niet, en ook het Guinness World Record zat er niet in, maar toch verzamelden donderdagavond maar liefst 571 actievoerders om de lange wachtrijen in de sociale sector aan te kaarten. “In Vlaanderen wachten meer dan 180.000 mensen op een sociale woning”, zegt organisator Tijl Meheus. “6.113 kinderen en jongeren wachten op gespecialiseerde hulp en hoeveel volwassenen wachten op geestelijke gezondheidszorg weten we zelfs niet.”