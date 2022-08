56.000 leerlingen op 1 september terug naar school

GENTTussen acht en negen uur beginnen er maar liefst 56.000 leerlingen in het basis- en secundair onderwijs aan hun eerste schooldag. Na twee coronajaren hoopt iedereen op een maskervrij jaar, en ééntje waarin er genoeg leerkrachten te vinden zijn. Ook een groep Oekraïnse kinderen stroomt in in het Gentse onderwijs.

In Gent gaan vanaf 1 september 56.000 kinderen naar school. In het basisonderwijs zijn dat er 26.600, maar dat aantal stijgt, aangezien er doorheen het jaar ook zes instapmomenten zijn voor peutertjes. Het secundair reserveert 28.000 stoeltjes, maar de komende jaren zullen dat er gestaag meer moeten worden. In het basisonderwijs zit een dalende trend, in het secundair stromen de basisschoolleerlingen door, momenteel is dat dus een vrij grote groep. Tot schooljaar 2027-2028 zal het aantal leerlingen daar groeien, weet het kabinet van schepen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen).

100 leerkrachten te kort

Maar kunnen al die kinderen ook les krijgen? De laatste weken zochten veel scholen nog een leerkracht wiskunde, Frans, fysica, islam of voor een technische opleiding. Ook in Gent is dat niet anders: op dit moment zijn er nog ruim honderd vacatures in te vullen. Zestig in het secundair onderwijs, tien in buitengewoon secundair onderwijs en dertig in het basis en buitengewoon basisonderwijs. Dat zijn zowel voltijdse als deeltijdse krachten én het omvat ook de leerkrachten uit de vervangingspoule, waarvan alle netten gebruikmaken.

Schepen Willaert doet een oproep aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om de niet-ingevulde budgetten voor personeel creatiever in te zetten, en aan de lokale besturen toe te kennen. De stad Gent zou hiermee personeelsleden kunnen aanwerven die scholen mee ondersteunen, waardoor die meer armslag hebben om hun onderwijsaanbod te continueren. Willaert sprak daar ook al eerder over in onze krant. De stad Gent heeft zich ook opgegeven als ‘proeftuin’, waarbij op verschillende manieren wordt gekeken naar de taak van de leerkracht, om dat tekort bij te sturen.

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Er staan ook heel wat projecten op stapel. Alleen al voor het stedelijk onderwijs wordt er op vijf plaatsen gebouwd. Eind september wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van de refter van Instituut Bert Carlier op de Oudenaardsesteenweg, in oktober worden de nieuwbouw en nieuwe speelplaats van Freinetschool en buitenschoolse opvang De Boomgaard geopend. Begin november neemt kinderdagverblijf De Boekenmolen haar intrek in de nieuwbouw in de Hutsepotstraat in Zwijnaarde en begin 2023 opent de nieuwbouw van Het Tandwiel in de Sint-Bernadettewijk (oa Brede Schoolwerking). In 2023 zullen de werken starten voor de uitbreiding van Jenaplanschool en buitenschoolse opvang De Kleurdoos en kinderdagverblijf De Kereltjes.

Maar ook het GO! heeft projecten klaar staan. De scholengroep verzorgt onderwijs voor meer dan 12.000 leerlingen. Daar klinkt het dat er wordt ingezet op stabiliteit en een verdere uitrol van enkele projecten. De digisprong van Ben Weyts is daar één van de belangrijkste speerpunten, er wordt hard ingezet op digitaal ondersteuningsmateriaal voor de kinderen én voor startende leerkrachten in de lagere scholen en kleuterklassen. Maar er wordt ook gebouwd. GO! heeft onder andere een topsportschool, aan het GO! Atheneum Voskenslaan, samen met de school in Merelbeke. Daar wordt extra ruimte voorzien, aangezien de grote interesse in de richting. Ook in het centrum krijgt Tectura, de koepelnaam voor STEM-gerichte scholen van GO!, meer ruimte. Op de site Coupure plant GO! de uitbouw van een nieuwe artistiek-technologisch geïnspireerde campus waar onder andere MUDA Kunstsecundair en Tectura Gent-centrum een plaats krijgen.

Oekraïense kindjes in Gentse klassen

Finaal worden er in Gent dit jaar ook heel wat Oekraïense kinderen naar de schoolbanken begeleid. Ongeveer 240 kinderen, gelijk verdeeld over secundair- en basisonderwijs krijgen les. Vorig jaar werd er stevig ingezet op afstandsonderwijs met een Oekraïens curriculum, klaargezet door de overheid in Oekraïne. Maar nu is er meer interesse om bij het Gentse onderwijsnet aan te sluiten. In het basisonderwijs stromen de kinderen gestaag in op gewone scholen. Voor de kinderen in het secundair worden er plaatsen voorzien op de OKAN-scholen van de stad.

