547 Gentenaars met gsm achter stuur betrapt op 2 maanden tijd

Gent Jazz in ‘t Park verhuist naar het Voorhaven­park in Mui­de-Meulestede

Jazz in 't Park is officieel een rondreizend festival geworden. 26 jaar lang was het Zuidpark de vaste stek, sinds corona is dat anders. Dit jaar slaat het Festival z'n tenten op in het Voorhavenpark. De timing blijft wel dezelfde: het eerste weekend van september.

14:05