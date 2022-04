500 Gentse leerlingen slaan aan het lopen rond Kapitein Zeppospark: “Iedereen krijgt een medaille”

Gent Fotografe Lieve Blanc­quaert trekt naar Gentse scholen om brooddozen te fotografe­ren: “Schrijnen­de situaties”

Chips, hamburgers of een stuk pizza: fotografe Lieve Blancquaert bracht in beeld hoe de brooddozen van Gentse scholieren er vandaag uitzien. Het resultaat van haar werk is een week lang te zien in het Huis van Alijn.

