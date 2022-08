500.000 euro subsidie voor onderzoek naar ‘ijzeretende bacterie’ in Gentse haven

Om te zien of die bacterie nu toevallig goed gedijt in die specifieke jachthaven, of het om een algemeen probleem gaat, komt er nu dus een grootschalig onderzoek over het gehele kanaal Gent-Terneuzen. Het onderzoeksteam Amacort van Antwerp Maritime Academy gaat aan de slag met testplaatjes en wateranalyses op verschillende diepten en op verschillende plaatsen. Er komen ook identieke metingen in de Dender, aan de papierfabriek in Dendermonde en op een site in Oostende, om de resultaten te kunnen vergelijken. Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) maakte een subsidie van 500.000 euro vrij, en ook heel wat bedrijven uit de kanaalzone betalen mee aan het onderzoek.