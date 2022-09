50.000 euro voor warrige PowerPoint: langverwachte doorlichting van WoninGent stelt teleur

Gent Gemeen­schap in Melle wil volledig autonoom leven: “Ik had een huis, een lening, maar ik heb het allemaal opgezegd”

Honderd procent soeverein zijn. Voorzien in je eigen eten, water, energie, woningen, dat is waar een jonge gemeenschap in Melle van droomt. De bloeiende groep telt al meer dan vierhonderd leden en beheert een domein dat zo’n 5 hectare groot is. In de serres worden groente gekweekt, maar ook bijeenkomsten gehouden. Wij kregen een unieke inkijk.

