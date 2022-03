5 x uit in Gent: van illustraties over poppentheater en het ‘stoutste’ museum van de stad

GENTDe lente is in de stad en dat betekent maar één ding: wij willen de stad in. Omdat het niet elke week hetzelfde moet zijn, hebben wij voor u vijf tips verzameld om het weekend spannender, leuker en voller te maken. Van piemels in het GUM tot poppen op straat, hier zijn onze toppers.

1. Figurentheater op straat

Volledig scherm Figurentheater Puurlain met ‘Walvis is verdwaald © RV / EFTC

Gent is de officieuze hoofdstad van het poppentheater en dat zet het EFTC — dat is het Europees Figurentheatercentrum — na twee jaar coronapauze, graag in de verf. Dus komt er in de zomer en in de lente opnieuw poppenspel op de Kalandeberg en dit weekend is het tijd voor de eerste editie.

Waar: Kalandeberg

Wanneer: Een voorstelling om 14u30 en om 16u - zaterdag 26 maart

Prijs: gratis

2. Phallus: Norm en Vorm in het GUM

Volledig scherm © BELGA

Het is géén piemeltentoonstelling, maar wie alles wil weten over wat er onder de gordel speelt, rept zich vanaf dit weekend naar het Gents Universiteitsmuseum. Kunst en wetenschap ontmoeten elkaar in dit bekroonde museum, dat met de nu wel erg prikkelende expo de blik naar beneden gericht houdt.

Waar: Gents Universiteitsmuseum - Ledeganckstraat 35

Prijs: tussen 2 en 8 euro per persoon

Meer info en tickets: Op de website van het GUM.

3. Illusoir - de illustratiefair

Volledig scherm Illusoir © Stijn Felix - rv

Illustraties zijn de peper en zout van de kunst en de crème de la crème van de illustratoren strijkt neer in Drongen dit weekend. Van Charlotte Dumortier (De Morgen, 1000 zonnen) tot Randall Casaer (De Slimste Mens, Er Zit Een Hond In U) en KAA Gent-prentenboek-tekenaar Tim Van den Abeele: voor ieder wat wils. Zoek er boeken, debatteer mee en snuister en drink iets in deze behoorlijke unieke locatie.

Waar: Blanc Fixe Drongen - Drongenstationstraat 2

Wanneer: 25 tot en met 27 maart

Prijs: Tickets kosten 8 en 9 euro - op openingsavond betaal je meer

Meer info en tickets: via de website van Illusoir.

4. Kinderuniversiteit van de KU Leuven

Volledig scherm De Kinderuniversiteit © rv

Vrijwillig naar de les? Jawel, op zaterdag kunnen kinderen tussen 8 en 13 al eens gaan proeven van de ‘grote school’ want de KU Leuven organiseert een dagje Kinderuniversiteit. Dit jaar komen drie proffen uitleggen wat er in de lucht hangt. Van licht tot 5G: je steekt sowieso iets op. In de namiddag kunnen de jongsten de Agoria zonnewagen bewonderen. En intussen kunnen de ouders de schooldagen doorspoelen in 't stad.

Waar: Technologiecampus - Gebroeders Desmetstraat 1

Wanneer: 26 maart van 9u30 tot 17u

Prijs: gratis - inschrijven wel verplicht

Meer info: Op de website van de KU Leuven.

5. Japan Square filmfestival

Volledig scherm Still uit 'Sexual Drive' © rv

Het slotweekend van Japan Square filmfestival is niet te versmaden voor de liefhebber van het betere werk. Van een absurde triptiek over seks, eten en verlangen (‘Sexual Drive’ - zaterdag om 22.30 uur) tot stoute romantiek (‘Wheel of Fortune and Fantasy - zondag om 14.15 uur): Studio Skoop is the place to be. En dan hebben we het nog niet over de culinaire extra’s zoals de filmlunchbento gehad.

Waar: Studio Skoop

Wanneer: 23 tot en met 27 maart

Prijs: 8 tot 10 euro per ticket

Meer info: Op de website van Japan Square