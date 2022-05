5 x uit in Gent dit weekend: van een riddergevecht in het Gravensteen tot een workshop houtbuigen

GentHet gewone leven komt weer op gang, en daar horen weekends vol leuke activiteiten bij. Om jullie een handje te helpen, hebben we vijf activiteiten uitgekozen die je zaterdag en zondag net dat tikkeltje leuker maken. Van een workshop houtbuigen tot een riddergevecht in het Gravensteen.

Vrijwilligersbeurs

Denk je er al langer over na om vrijwilligerswerk te doen? Dan ben je zaterdag meer dan welkom op de Vrijwilligersbeurs. Je kan er kennismaken met meer dan zestig Gentse organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. De kans is heel root dat er een organisatie tussen zit die perfect aansluit bij waar je naar op zoek bent.

Wanneer? Zaterdag 14 mei van 10 tot 16 uur.

Waar? UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.

Prijs? Gratis

Meer info via vrijwilligerspunt@stad.gent

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © KRISTIEN BOLLEN

Workshop houtbuigen

Op zoek naar een bijzondere activiteit om je weekend wat kruidiger te maken? Volg dan een workshop houtbuigen op de Meulestedekaai. Houtbuigen? Dat is precies zoals het klinkt. Je buigt hout door middel van warmte, stoom, door het gebogen component op te bouwen uit lagen, enzoverder. Interessant voor meubelmakers, schrijnwerkers, restaurateurs, stoffeerders, maar ook gewoon voor mensen die eens wat anders willen doen in hun weekend.

Wanneer? Zaterdag 14 mei van 9 tot 13 uur.

Waar? Bulb VZW, Meulestedekaai 1, 9000 Gent.

Prijs? 150 euro.

Meer info via de website van Bulb.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © RV

Repair café

Werken de remmen van je fiets niet zo goed meer? Zit er een gat in je lievelingstrui? Of schort er wat aan je computer? Passeer zaterdag dan zeker eens in het Repair café op de Dendermondsesteenweg. Zoals steeds worden daar kapotte spullen hersteld door enthousiaste makers. Gratis en voor niets, tenzij er een wisselstuk nodig is om jouw fiets of broodrooster te herstellen.

Waar? De Klusserette, Dendermondsesteenweg 140 A-C, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 14 mei van 14 tot 17 uur.

Prijs? Gratis.

Meer info via de website van De Klusserette.

Volledig scherm Repair café. © RV

Ludieke stadswandeling

Op zaterdagnamiddag kan je deelnemen aan een ludieke stadswandeling door Gent. Wie al langer in Gent woont, zou kunnen denken: ik woon hier, waarom zou ik deelnemen aan een stadswandeling? Het antwoord is simpel: omdat je ongetwijfeld nog heel veel kan leren over jouw stad. Plus, deze zaterdag is het een ludieke wandeling. Geen overvloed aan data en feiten, maar grappige anekdotes, verhalen en geruchten. Ook het Gentse dialect komt al eens naar boven.

Waar? De wandeling vertrekt aan de Dienst Toerisme, Sint-Veerleplein, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 14 mei van 14.30 tot 16.30 uur.

Prijs? 10 euro.

Reserveren kan door te bellen naar 09 233 07 72.

Volledig scherm mooi weer op de Graslei © Wannes Nimmegeers

Feest in het kasteel

Zondag is het eindelijk weer zover. Dan is het ‘Feest in ’t Kasteel’ in het Gravensteen. Verwacht je aan ridders, prinsessen, vuurspuwers, steltlopers, dansers, vertellers en tal van andere kasteelbewoners die je niet minder dan een onvergetelijke dag bezorgen. Kinderen zullen kunnen boogschieten, ringsteken, zich tooien in middeleeuwse klederdracht en veel meer. Ouders kunnen genieten van de middeleeuwse bar, dans en muziek.

Wanneer? Zondag 15 mei van 10 tot 18 uur.

Waar? Gravensteen.

Prijs? Tijdens Feest in ‘t Kasteel gelden de normale toegangsprijzen van het Gravensteen. De middeleeuwse sfeer en de activiteiten krijg je er gratis bovenop.

Meer info via de website van Historische Huizen.

Volledig scherm Feest in 't Kasteel © Feest in 't Kasteel