5 x uit in Gent dit weekend: van een kunstzinnig diner tot een workshop posters drukken

Verteluurtje

Workshop: druk je eigen poster

Samen kleien

Nog een leuke activiteit voor volwassenen en kinderen deze zaterdag: een workshop kleien. Een claydate, met andere woorden. Niet alleen ouders met kinderen zijn welkom, ook grootouders met hun kleinkind, peters of meters met hun petekind of metekind, enzoverder. Het grote doel van de workshop is samen onthaasten en genieten van de klei tussen je vingers. Wat je maakt, kies je zelf. De lesgever zorgt voor coaching.

Kunstzinnig dineren

Deze mag je niet missen dit weekend: het kunstzinnige diner van De Koer. Hiervoor werkt de keukenploeg van De Koer samen met dramastudenten van het KASK. In de keuken gaan de koks aan de slag met wat er dit seizoen voorhanden is. De studenten zorgen voor de kers op de taart. Verwacht je aan een zinnenprikkelend menu waar je nog lang over zal napraten. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Op is op.