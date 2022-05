5 x uit in Gent dit weekend: van culinair genieten onder en rond de stadshal tot een muzikale picknick

Wandeling langs oude graven

Begraafplaatsen zijn vaak oases van rust in de stad. Tijdens de Week van de Begraafplaatsen, van 28 mei tot 5 juni, worden de Gentse in de kijker gezet met lezingen en gegidste rondleidingen. Zo is er op zaterdagvoormiddag een rondleiding langs de oudste graven van Campo Santo, het kerkhof van Sint-Amandsberg waar onder andere Luc De Vos, Jan Hoet en Wilfried Martens begraven liggen. De wandeling zal gebeuren aan de hand van de inventaris van baron Jules de St-Genois uit de jaren 1860. Reserveren is wenselijk.

Waar? Begraafplaats Sintt-Amandsberg, Visitatiestraat 13, 9040 Sint-Amandsberg.

Wanneer? Zaterdag 28 mei van 10.30 tot 12 uur.

Prijs? 10 euro.

Reserveringen via an.hernalsteen@skynet.be

Best off 2020, regenboogparaplu op Campo Santo

Gent Smaakt

Wat je zeker niet mag missen dit weekend: Gent Smaakt. Het grootste culinair festival van Vlaanderen, onder en rond de Gentse stadshal. Niet minder dan 65 standhouders laten je proeven van het allerlekkerste wat Gent te bieden heeft. Een van de hoogtepunt? Het grote keukeneiland onder de stadshal, waar twintig gerenommeerde Gentse chefs het beste van zichzelf geven. Dan zijn er ook nog culinaire wandelingen en boottochten, workshops en een Kinderrestaurant. Een niet te missen culinaire hoogmis met andere woorden.

Wanneer? Zaterdag 28 mei van 12 tot middernacht en zondag 29 mei 11 tot 21 uur.

Waar? Stadshal, Poeljemarkt, Goudenleeuwplein, Korenmarkt, Klein Turkije.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de website van Gent Smaakt.

Gent Smaakt in 2019.

Vroege ochtendwandeling in de Bourgoyen-Ossemeersen

Vrijwillig opstaan om 5 uur in het weekend? Het lijkt gek, maar het kan enorm verkwikkend zijn. Ochtendstond geeft goud in de mond. Probeer het zelf en trek op zondagmorgen naar de Bourgoyen-Ossemeersen voor een heerlijke ochtendwandeling. Twee gidsen van Natuurpunt zullen je opwachten aan het Natuurcentrum Jan Hublé en samen met jou, en de rest van de groep, het natuurpark in trekken. “Verwacht een aarzelend begin met roodborstjes aan de parking en een merel in de verte, en later, als de zon doorbreekt, een waar concert van kleine karekiet, rietzanger, rietgors, zanglijster”, klinkt het. Na de wandeling kan je smullen van een gezellig ontbijt.

Waar? Afspraak aan het Natuurcentrum Jan Hublé, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke.

Wanneer? Zondag 29 mei van 5 uur tot 8 uur.

Prijs? 10 euro voor de begeleiding en het ontbijt.

Meer info via de website van Natuurpunt.

Bourgoyen.

Cinema voor kinderen

Kinderen tussen zes en elf jaar (en hun ouders) zijn zondagvoormiddag meer dan welkom in het KASK. Daar gaat KIDScinema door: een gevarieerde en originele reeks filmpjes op kindermaat. In de namiddag kunnen kinderen en ouders nog het stad in trekken, of genieten van de muzikale picknick naast de deur.

Wanneer? Zondag 29 mei van 10.30 tot 12 uur.

Waar? KASKcinema, Godshuizenlaan 4, 9000 Gent.

Prijs? 4 euro voor kinderen, 6 euro voor volwassenen.

Reserveringen via de website van KASKcinema.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Muzikale picknick

Voor een gelukzalige zondag moet je in de Bijloke zijn dit weekend. Daar gaat Côté Jardin door: verschillende concerten in de binnentuin en zalen van het muziekcentrum. Breng je vrienden, een fles bubbels en een picknickmand mee, of laat je verwennen door de eetkraampjes en bars in de tuin. Genieten van je picknick en de muziek kan vanop een stoel, langgerekt in het gras of onder de bomen.

Wanneer? Zondag 29 mei van 11 tot 23 uur.

Waar? Muziekcentrum De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent.

Prijs? Gratis.

Reserveringen via 09 323 61 00. Meer info via de website van de Bijloke.

Bijloke.