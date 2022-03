5 JAAR CIRCULATIEPLAN. De wandelbus: van een lastminute-idee tot een financiële kater

GentHet circulatieplan viert op 3 april zijn vijfde verjaardag. We blikken terug op wat er toen leefde, zoals het idee van de Wandelbus. Er is behoorlijk gelachen om de traagste bus van het land. Het ding heeft uiteindelijk van half april 2017 tot eind augustus 2021 door het centrum gereden. Nochtans stond het oorspronkelijk niet eens in de planning om zoiets te doen in Gent. Maar de nakende invoer van het circulatieplan riep zoveel protest op, dat de liberalen schrik kregen, en ‘een oplossing’ wilden om het centrum bereikbaar te houden voor mensen die slecht te been waren.

Het is nooit zo gecommuniceerd, maar het waren - intern - de liberalen die zwaar aan de kar hebben getrokken om het autovrij gebied - dat fors zou gaan uitbreiden op 3 april 2017 - voor iedereen toegankelijk te houden. De middenstand was kwaad, en de verkiezingen stonden voor de deur. En dus werd het idee van een ‘people mover’ gelanceerd, voor mensen die slecht te been zijn. Wandelbus, werd het ding gedoopt. “Die elektrische ‘wandelbusjes’ rijden zo traag dat je er echt alleen op gaat zitten als je het echt nodig hebt”, beloofde Filip Watteeuw (Groen).

Alleen liep de aanbesteding mis, waardoor er aanvankelijk dieselbusjes door het centrum tuften, en dat enkel op vrijdag en zaterdag. Pas in oktober waren de elektrische busjes klaar. Een succes was de wandelbus tot dan alvast niet geweest. 10 tot 20 mensen per dag gebruikten de busjes. Vrij vertaald, meestal reden ze leeg rond. 8 kilometer per uur mochten de busjes doen, en rolstoelgebruikers konden er niet op.

Volledig scherm De eerste vijf maanden was de wandelbus een dieselbus met geblindeerde ruiten, die nauwelijks gebruikt werd © Wannes Nimmegeers

Na een jaar bleek het busje toch iets aan populariteit te winnen, al was dat dan vooral bij toeristen, en veel minder bij de beoogde doelgroep: mensen die slecht te been waren. In december 2019 pakte het Gents MilieuFront uit met een studie. Zo’n 46 procent van de bevraagde passagiers gebruikte de wandelbus waarvoor hij bedoeld was: het omdat het fysiek moeilijk was om zich te verplaatsen. De overige 54 procent reed mee ‘voor de fun’. 90 procent gaf aan dat ze ook zonder wandelbus op hun bestemming geraakt zouden zijn. 45 procent van de busjes reed leeg rond, en de busjes reden ook consequent te snel.

Eind augustus 2021 snorde de appelblauwzeegroene wandelbus zijn laatste toertje door Gent. Het was de kroniek van een aangekondigde dood. 480.000 euro per jaar heeft de stad aan het project besteed. In 2019 - het laatste ‘normaal jaar’ voor corona - stapten volgens de stad 80.000 passagiers op, maar dan nog is het - omgerekend aan 6 euro per persoon per ritje - altijd een dure grap gebleven. Ondertussen experimenteert de stad met een soort fietstaxi’s van Trivelo. Ook daarvoor worden subsidies gegeven. “We evalueren na een jaar", zegt Watteeuw.