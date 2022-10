5.000 UZ-medewerkers voortaan in blauw-wit uniform, gemaakt van 500.000 gerecycleerde halveliterflesjes. “Nadruk op patiëntvriendelijkheid, draagcomfort en duurzaamheid”

GentAlle 5.000 medewerkers van het UZ Gent zitten sinds vandaag in 't nieuw. “Werkkledij moet in de eerste plaats functioneel zijn, maar duurzaamheid speelt in deze tijden ook een belangrijke rol”, vindt hoofdarts Frank Vermassen. En dus werd een ecologische keuze gemaakt, waarbij het UZ 500.000 kubieke meter minder water verbruikte en 22.000 kilo minder CO2 uitstootte in vergelijking met de vorige kledij.

Net als hun voetballende buren iets verderop koos het ziekenhuis voor blauw en wit, al is dat blauw enkele tinten donkerder dan dat van de voetballers. Ook hun resultaten zijn gelukkig stabieler. Maar met voetbal heeft de keuze niks te maken. “Wit en blauw zijn de primaire kleuren in de UZ-huisstijl”, legt Eva Van Eeghem, stafmedewerker Facilitaire diensten, uit. “De nieuwe kledij moet ook de patiënten helpen. Zie je een wit bovenstuk? Dan heb je de arts of verpleegkundige te pakken. Een blauw bovenstuk? Dan is dat iemand met een andere ziekenhuisfunctie. Zo zien onze patiënten in één oogopslag aan wie ze een vraag over hun medisch dossier kunnen stellen.”

Iedereen gelijk

Daarnaast gaat het UZ duidelijk voor een uniforme uitstraling. “Alle medewerkers – behalve dus de artsen en verpleegkundigen – gaan gekleed in hetzelfde blauwe jasje. Zo draagt een schoonmaakmedewerker hetzelfde pak als een diëtist. Ook de medewerkers van ‘aanmelden en inschrijven’ dragen binnenkort een blauw jasje.” De medewerkers in het OK dragen donkerblauwe pakken die voldoen aan de Europese norm voor OK-kledij. De medewerkers van de Spoedgevallendienst en de bewakingsagenten blijven hun eigen, specifieke kledij dragen.

De nieuwe kledijlijn kwam tot stand dankzij een brede bevraging en grootschalige draagtesten met medewerkers van verschillende beroepscategorieën. De nadruk ligt vooral op patiëntvriendelijkheid, draagcomfort en duurzaamheid. “Onze nieuwe werkkledijleverancier biedt de stof Ecogreen© aan. Die stof is samengesteld uit rPet, polyester gemaakt van gerecycleerde PET-flessen, en Lyocell, een stof die in een milieuvriendelijk productieproces van houtpulp wordt gemaakt. De Lyocell-vezels maken de kledij sterk en vochtabsorberend, en doen ze tegelijk zacht en licht aanvoelen”, klinkt het. Voor de productie van alle kledij in het UZ Gent zijn er bijna 500.000 gerecycleerde halveliterflesjes en 15.000 kg houtpulp van duurzaam beheerde eucalyptusbomen nodig. In vergelijking met de vorige kledij bespaart het UZ Gent 500.000 m³ water en stoot het 22.000 kg minder CO2 uit.”

