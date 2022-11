5.000 gezinnen zitten tijdje zonder stroom in Gentbrugge door kabeldefect

Wak­ker worden van een zure smaak in je mond? Deze slaaphou­ding kan helpen tegen brandend maagzuur

In je bed liggen en plotseling wakker worden van een zure smaak in je mond. Eén op de vijf mensen heeft weleens last van reflux of brandend maagzuur. Een medicijn is dan meestal de oplossing, maar een onderzoeker heeft een snellere manier gevonden. Hij ontdekte dat één bepaalde slaaphouding de kans op reflux doet afnemen.

