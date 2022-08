400 kinderen moeten op 1 september naar school, zonder spullen: Gentse vzw en SMAK houden inzamelactie

In de supermarkten puilen de rekken al uit van het schoolgerief, klaar om in de splinternieuwe rugzakjes te verdwijnen. Maar niet iedereen kan dat betalen, zelfs de basics voorzien is voor mensen in armoede een huzarenstukje. Een Hart Voor Vluchtelingen, een Gentse vzw die al jaar en dag zich inzet voor vluchtelingen, mensen zonder papieren en ook Gentenaars in armoede, probeert daar elk jaar opnieuw een mouw aan te passen.