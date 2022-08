4 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen knipboete van 58 euro niet: “Gentenaar wordt onmiddellijk beboet, een Brit hoeft niets te vrezen”

Wie over een knip rijdt, krijgt automatisch een GAS-boete van 58 euro in de bus. Dat is alvast de theorie. In de praktijk worden die GAS-boetes enkel gestuurd naar overtreders met een Belgische, Franse of Nederlandse nummerplaat. Alle andere buitenlandse platen glippen door de mazen van het net. De top drie van de knips die buitenlanders (bewust of onbewust) dwarsen zijn het Beverhoutplein, Hippoliet Lippensplein en het Lieven Bauwensplein. De coronamaatregelen zijn overigens duidelijk zichtbaar in de cijfers, in de eerste golf in 2020 bijvoorbeeld werden nauwelijks boetes uitgeschreven voor buitenlandse bestuurders, omdat er toen geen toerisme was.