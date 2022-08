38 kilometer zwemmen, 1.800 kilometer fietsen en 422 kilometer lopen: Kenneth (39) uit Gentbrugge verbreekt wereldrecord ultratriathlon

Gent VAKANTIE­TIPS VOOR THUISBLIJ­VERS. Op stap met de Teardrop: een stijlvolle caravan met slaapkamer, keuken en douche

Staat je tent gewoon in je tuin en niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen Oostenrijkse koeien die je ‘s ochtends wakker loeien? Geen nood. Ook in Vlaanderen kun je heerlijk met vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: op pad met de Teardrop - een stijlvolle caravan met een slaapkamer, keuken en buitendouche. Klein maar fijn.

15:30