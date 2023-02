36 extra volkstuintjes aan Hogeweg

Sven Taeldeman (Vooruit) vroeg naar een stand van zaken, nadat er afgelopen zomer geruchten waren over veranderingen in het volkstuinenpark Slotenkouter aan de Hogeweg. “In december is er na overleg een nieuw akkoord gesloten over de volkstuinen", zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Het is uiteraard heel positief dat er nu een gedragen akkoord is, een akkoord waar de volkstuinvereniging zich tevreden over toont. Dit akkoord maakt een serieuze uitbreiding op korte termijn mogelijk. Dat is nodig, want de vraag is groot. Voor een bescheiden prijs krijgen Gentenaars zo immers de kans om op een plezante, gezonde en zinvolle manier de handen uit de mouwen te steken in het groen, terwijl je je eigen groenten, fruit en kruiden teelt.” In de nieuwe overeenkomst is opgenomen dat de bestaande tuintjes gesplitst worden als de huidige tuinier stopt. De bestaande tuinhuisjes mogen blijven, in de uitbreidingszone mogen individuele tuinhuisjes komen, maar maximum één huisje per twee percelen. In die uitbreidingszone zal plaats zijn voor 36 of 37 extra tuinen.” Taeldeman is tevreden. “Ik kan me voorstellen dat in tijden van inflatie en duurdere winkelkarren er mogelijk een nog grotere vraag is naar volkstuintjes.”