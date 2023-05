35.000 Gentenaars leven onder de armoedegrens

Een van de laatste volkscafés van Gent sluit na meer dan 100 jaar de deuren: “ In het begin kwam de politie hier vaak, maar die wilden baas spelen”

Authentieke bruine kroegen, ze zijn een uitzondering geworden in Gent. De Dikke Boom in Ekkergem is een van de laatste, maar ook dat café verdwijnt. Over enkele maanden sluit het na meer dan 100 jaar de deuren. “Walter De Buck kwam hier vroeger vaak pintjes drinken”, zegt uitbater Pascal. “Enkele maanden geleden zat Kris Wauters hier ook nog.”