300 hellende vlakken en tijdelijke bushaltes mét aanpassing: stad lanceert actieplan voor snellere toegankelijkeid

Het is het tweede ‘actieplan integrale toegankelijkheid’, dat werd opnieuw uitgewerkt met advies van ervaringsdeskundigen en diverse adviesraden. Het plan voor de periode 2023 tot 2025 bevat 32 nieuwe acties. Zo komen er 300 hellende vakken om onder andere stadsgebouwen, maar ook winkels en schoolgebouwen toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel. Nog opvallend: er komt een toegankelijke tijdelijke halte om bus- of tramhaltes toegankelijk te maken bij omleidingen en een mobiele rolstoellift voor tijdelijke invullingen.

“We willen vandaag het verschil maken in het dagelijks leven van mensen én tegelijk op lange termijn werken. Daarom investeren we met een groepsaankoop in hulpmiddelen op het terrein, zoals hellende vlakken en een mobiele rolstoellift”, zegt schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Tezelfdertijd gebruiken we hefbomen om toegankelijkheid hoger op de agenda te zetten bij alle Gentenaars en Gentse organisaties. Dit door voorwaarden op te nemen voor subsidies, vergunningen en erkenningen.”

Eigen werking

Ook op middellange en lange termijn wordt gewerkt aan integrale toegankelijkheid. Er komt in de komende twee jaar een uitgebreide screening van een selectie van stadsgebouwen met een publieksfunctie. Deze toegankelijkheidsscreenings zal de Stad tegen betaling laten uitvoeren door Inter, het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid. Aan de hand van de resultaten zullen gerichte verbeteringen worden uitgevoerd. De screenings zullen ook leren hoeveel budget er nodig is om meer structurele aanpassingen te doen.

Ook aan de communicatie van de stad naar de burger, wordt er gesleuteld. Zo gebruiken stadsdiensten voortaan taaliconen voor activiteiten. Zo’n icoon met vereiste taalkennis geeft anderstaligen de informatie om comfortabel deel te nemen en Nederlands te oefenen terwijl ze participeren. En het baliepersoneel krijgt een opleiding rond het inschakelen van taalhulpmiddelen zoals mobiele ringleiding, tolken of interculturele bemiddelaars.

Toegankelijkheid voor horeca-attest?

De stad verhoogt op termijn het aandeel toegankelijke handelspanden door te onderzoeken of en hoe toegankelijkheid meer bindend kan worden opgenomen als voorwaarde in het horeca-attest, de omgevingsvergunning en het reglement voor verfraaiing van handelspanden. Op die manier wil de stad startende horeca-uitbaters die plannen te (ver)bouwen, met of zonder omgevingsvergunning, aanmoedigen om de toegankelijkheid in het achterhoofd te houden. Handelaars die al een zaak hebben, worden gemotiveerd via communicatie- en sensibiliseringsacties.

De stad wil tegelijk ook ijveren voor een meer ambitieuze bovenlokale regelgeving, want stad per stad de regels plooien, kan geen oplossing zijn. Het stadsbestuur vraagt de Vlaamse overheid om, net zoals in Frankrijk is gebeurd, een decreet uit te vaardigen dat ervoor zorgt dat alle publieke gebouwen in tien jaar tijd toegankelijk zijn.

