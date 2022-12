30 minuten file op E17 richting Antwerpen door ongeval in Gent: drie rijstroken versperd

Gent Grimmige sfeer in Brussel en Antwerpen, maar in Gent blijft het rustig na verlies Marokko in halve finale

In Brussel en Antwerpen liep het opnieuw uit de hand na de halve finale van het WK Voetbal, maar in Gent bleef het rustig. De teleurstelling was groot na het verlies van Marokko tegen Frankrijk, maar van rellen was er geen sprake in de Arteveldestad.

8:58