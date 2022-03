30 jaar na de eerste neemt Noël Fack opnieuw een cd op met De Dreidekker: “Gratis uitdelen tijdens Gentse Feesten”

Den Dreidekker, dat was het trio Noël Fack, zijn vader Henri Fack en Rosa Geinger. Samen zongen ze onversneden Gentse liedjes, en iedereen zong mee. In 1991 traden ze voor het eerst op, tegenover het Groot Vleeshuis op de Groentemarkt. “In 1992 kwam onze eerste cd uit", vertelt Noël trots. “Die was opgenomen in dezelfde studio in Destelbergen als waar we vandaag staan. Die cd werd voorgesteld op de Galgenfeesten. Het was de allereerste cd met Gentse muziek, Will Ferdy was toen de producer. De verkoop ervan bracht 200.000 frank op, vandaag dus 5.000 euro. Met dat geld — dat aan het goede doel werd geschonken — werd toen de eerste Kringwinkel in Gent opgericht, aan de Vlaamsekaai. Toen heette dat nog Oikonde Atelier. Er volgden nog vijf cd’s, en iedere keer ging de opbrengst richting goed doel.”