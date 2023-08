250-tal ‘piraten’ protesteert tegen jachthaven aan Houtdok: “Muide zit hier niet op te wachten”

Veel animo én een duidelijke boodschap aan het Houtdok op dinsdag. Daar kwamen heel wat buurtbewoners uit de Muide en flink wat activisten samen. Kop van jut zijn de plannen voor een jachthaven aan de lokale trekpleister. Aan de voormalige industriële dokken is de laatste jaren veel gesleuteld, intussen is het een populaire plek om even te zonnebaden of bootje te varen. Zwemmen mag niet wegens vervuiling en blauwalg, maar een jachthaven zou volgens de actievoerders ook een streep door de rekening van de buurtbewoners zijn.

Gekaapt Zeppospark

RUP aanpassen

De plannen voor de jachthaven bestaan echter al even. “Bewoners kijken niet naar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en het moet ook kunnen om plannen van twaalf jaar oud te wijzigen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Onno Vandewalle. Hij roeide met de Gentse fractie naar het Houtdok. “Het is een leuke actie, maar de boodschap is duidelijk: laat mensen een plek om informeel met elkaar af te spreken, zeker in een drukbevolkte wijk als de Muide waar weinig mensen een tuin hebben. Wij willen dan ook aan minister Lydia Peeters vragen om het RUP te wijzigen.”

In de buurt klinkt ook dat de communicatie naar de burger beter kan. “Het is misschien overdreven om te zeggen dat we koud in de nek gepakt zijn, maar het is wél een verrassing. Daarbij was ook niet duidelijk hoe groot die jachthaven precies zou zijn. Aan één kant zou misschien nog te doen zijn, maar we weten allemaal dat zodra er steigers komen, die ook afgesloten worden met badges en hekken. Dan zijn we de openheid waar we zo voor gewerkt hebben, ook meteen kwijt", klinkt het bij een buurtbewoner. “Een beetje meer inspraak van onze kant had veel verschil gemaakt.”