25 jaar serveerden ze de beste kreeft, maar nu houden uitbaters Le Grand Bleu ermee op: “Ooit letterlijk op handen gedragen door klanten”

GENT Feest voor Don Bosco in de Gentse scholen, da’s koffiekoe­ken, frietjes en 2.000 (!) opdrachten in twee uur tijd

31 januari, dat is de overlijdensdag van Giovanni Bosco, de grondlegger van een broederschap dat in België vooral bekend is voor de scholen en zorginstellingen die in zijn naam nog werken. Op het Sint-Pietersinstituut, sinds kort deel van de Don Bosco groep, werd de goedheiligman extra hard gevierd door de leerlingen. Zo waren er koffiekoeken én gingen de leerlingen hard aan het werk.

