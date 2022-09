236 afleveringen inspiratie: de Quizfabriek organiseert ‘Friends’-editie

De Quizfabriek staat al enkele jaren garant voor themaquizzes die op toptempo uitverkopen. Harry Potter, een geek-editie waar zelfs de grootste Marvel en DC-fans hun tanden op stukbijten en nu dus ééntje over Friends. De reeks is al tijden afgelopen, maar de fans zijn Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Chandler en Joey nog niet vergeten. The One With The Questions zal dus ook zonder twijfel vollopen.

't Is niet de eerste keer dat Gent een avondje vragen beantwoordt over Friends. Ook in 2019 liep er al eens een, ahum, klein zaaltje vol voor een rondje over Central Perk. Die was toen op anderhalf uur uitverkocht. Aangezien de Quizfabriek al eens een editie uitverkocht op drie minuten, zouden we de ticketverkoop al in je agenda zetten. Die gaat door op 1 oktober vanaf 10 uur. Op 30 november nemen veertig teams het dan tegen elkaar op in Ledeberg.