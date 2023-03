22,5 ton hulpgoederen via B-Post vertrokken naar Turkije. “Gent is één van de meest gulle regio’s”

“We hebben in heel het land de mensen opgeroepen om hulpgoederen voor Turkije en Syrië naar het postkantoor te brengen", zegt Veerle Van Mierlo van B-Post. “Daar is massaal gevolg aan gegeven. Alles is hier verzameld in Wondelgem, en dan gesorteerd. Voeding bij voeding, dekens bij dekens, hygiëneproducten samen. Zo weten ze in Turkije perfect welke materialen ze in welke doos gaan aantreffen.” Vrijdag werden al twee vrachtwagens volgeladen, om richting Istanbul te rijden. Daar neemt de Turkse post de goederen over, om ze te verdelen waar ze nodig zijn. Naci en Kemal rijden met de vrachtwagens. Ze hebben beiden tonnen ervaring én kennen de taal. “Ze werken niet voor B-Post zelf, wel voor een partnerbedrijf. Maar ze doen dit allebei vrijwillig”, aldus Van Mierlo. Naci en Kemal hopen zondagavond in Istanbul aan te komen. “Maar veel zal afhangen van het weer. In Roemenië is het stevig aan het sneeuwen, we hopen dat de wegen vrij zijn.” Voor B-Post is dat nog maar de eerste lading. “Vorig jaar konden we 10 vrachtwagens richting Oekraïne sturen na een inzamelingsactie. Ook nu loopt de inzameling nog volop. We merken daarbij dat Gent één van de meest gulle regio’s is. We kregen trouwens ook enkele gulle giften, onder meer van Colruyt.”