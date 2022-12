2022 door de lens van onze fotograaf Wannes Nimmegeers: van de heropening van het nachtleven over de Floraliën tot het afscheid van Iljo Keisse

Gent Tijdelijke knip in Wondelgem verdwijnt na klachten: nog tot 2024 werken aan Evergemse­steen­weg

Na klachten uit de buurt is de verkeerssituatie in Wondelgem aangepast. Nog tot tegen midden 2024 wordt in de Gentse deelgemeente gewerkt aan de Evergemsesteenweg. Door de omleiding kwam te veel verkeer in de Boterbloemlaan terecht, kaartten de buren aan.

27 december