20 minuten file op Ring rond Gent richting Zelzate vanaf Wondelgem: stilstaand voertuig

Ivago haalde 800 ton sluikstort op in Gent in 2022, een pak minder dan de jaren ervoor

Over heel 2022 heeft Ivago 800 ton sluikstort opgehaald in Gent. Dat is 95 ton minder dan in 2021 en 196 ton minder dan in 2020. Tegelijk maken steeds meer Gentenaars gebruik van de app om sluikstorten te melden.