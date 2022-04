20.000 Gentse tickets voor bekerfinale tegen Anderlecht allemaal verkocht

Gent Opnieuw ongeval in de Gesticht­straat: bestelwa­gen met twee inzitten­den vliegt uit de bocht

In de Gestichtstraat, de felgeplaagde aansluiting op de R4 in Zwijnaarde, is maandagmiddag opnieuw een ongeval gebeurd. Een bestelwagen schatte zijn bocht verkeerd in en vloog uit de bocht. Volgens de politie raakte niemand gewond.

13:33