180ste Gentse Feesten op gang geschoten. “Onze Feesten bestaan al langer dan Dafalgan”

't Is van dat. De komende 10 dagen wordt er in Gent alleen maar gezongen, gedanst en gefeest. Geen politieke intriges, geen miserie met omleidingen, de enige reden om ‘om te wandelen’ is omdat er teveel volk op een plein of rond een straatartiest staat. Burgemeester Mathias De Clercq heeft de sleutel van de stad officieel overhandigd aan Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt, en daarmee is het grootste stadsfestival van Europa dus gestart.