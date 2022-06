18 maanden rijverbod voor hardleerse snelheidsduivel: “Hij wilde snel bij zijn zwangere vrouw geraken”

De advocate van de snelheidsduivel verklaarde dat de man werkzaam was op een werf in het Gentse toen hij een telefoontje kreeg van zijn zwangere vrouw die klaagde over pijn in de buik. De man zou daarop in paniek vertrokken zijn en het gaspedaal van zijn Audi A3 flink ingedrukt hebben om snel thuis bij zijn vrouw in Antwerpen te zijn.