18-jarige drugsdealer krijgt 100 uren werkstraf: “Neem uw verantwoordelijk, onttrek u uit dat milieu en maak iets van uw leven”

De politie hield de 18-jarige Gentenaar tegen tijdens een razzia in een café aan het Rabot. Na fouillering bleek de man namelijk cannabis, coke en een vouwmes op zak te hebben. Ook thuis had hij een voorraadje van beide drugssoorten. Voor het parket waren dit genoeg aanwijzingen dat de man een kleinschalig drugshandeltje had. De tiener verklaarde in de rechtbank dat de drugs voor eigen gebruik was. Dat de jongeman regelmatig drugs gebruikt, staat buiten kijf: in zijn bloed vond men sporen van cocaïne, cannabis en amfetamines terug.