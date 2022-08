177 kilometer in 40 uur: David (36) brengt mythische ultramarathon op Mont Blanc tot goed einde

Gent Klein, maar fijn: Stad Gent plaatst fietsen­stal­lin­gen speciaal voor kinderen

In twee Gentse scholen staan sinds kort fietsenrekken speciaal voor kinderen. Als de - kleine - rekken effectief goed gebruikt worden, wil de stad Gent het project over de hele stad uitrollen. “Nog meer kinderen op de fiets krijgen, daar gaan we voor", benadrukt schepen Filip Watteeuw (Groen).

