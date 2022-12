165 chalets, rolschaatspiste, reuzenrad, cadeautjes en horeca: Gentse Winterfeesten klaar voor nieuwe start

“Voor mij is het alle dagen van het jaar kerst”, zegt Quinten Goekint van Look-i-Like, en hij meent het nog ook. De Gentse Winterfeesten zijn terug, met een nieuwe overeenkomst met de stad. De voorbije twee winters mocht er eerst niks, en daarna bijna niks, door de pandemie. En nu is het eindelijk weer alle registers open. “We hebben die tijd gebruikt om echt te selecteren in het aanbod, om de beste kandidaten te kiezen om de chalets te bemannen”, zegt Goekint. “We brengen dus nog meer kwaliteit dan anders. Er zijn massa’s cadeautjes te vinden in de kramen, maar ook eten en drank. Meer dan dertig procent van het aanbod komt van Gentenaars of zijn Gentse producten.”

Armste Week

Opvallend is het ‘goede doel-kraam’ tegen de Sint-Baafskathedraal. Dat wordt telkens door anderen bemand, maar volgende week, vanaf maandag 12 december, is het de opperdekenij die het chaletje bemant. “Alle opbrengst van wat wij daar verkopen, gaat rechtstreeks naar de Armste Week”, zegt opperdekenin Tineke De Rijck. Ook aan de kathedraal: een nieuwe attractie voor kinderen, een molen met rendieren. “Er is tijdens de kerstmarkt voorzien in heel wat animatie, vooral ook gericht op kinderen”, zegt Goekint. “Ook de kerstballenboom-molen is terug.”

Volledig scherm Feestenschepen Bram Van Braeckevelt en organisator Quinten Goekint op de rolschaatspiste © Wannes Nimmegeers

En dan is er natuurlijk de rolschaatspiste, in plaats van een ijspiste. “De rolschaatspiste is gemaakt in hout, zodat ze mooi opgaat in de rest van het decor", zegt Goekint. “Ze is 400 vierkante meter groot, iets kleiner dus dan de ijspiste vroeger. En we hebben rolschaatsen in alle maten, voor kindjes zelfs met een systeem zodat ze quasi niet kunnen vallen. Eigen schaatsen meebrengen mag ook, maar dat verandert niks aan de prijs. En we denken eraan aparte uren te voorzien voor inline-skaters, want dat gaat sneller.” Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) is tevreden met de rolschaatspiste. “Dat is een besparing van bijna 24.000 kWh aan elektriciteit, of het verbruik van 104 gezinnen.” Elke avond tussen 19 en 22 uur draait er discomuziek op de grootste mobiele rolschaatspiste van het land.

Pleintjes

De après-skibar verhuisde naar de Korenmarkt, naast de rolschaatspiste staan nu de ‘Chez Babette’-bar, in een tent. “We hebben - waar dat mogelijk was - de kerstmarkt anders ingericht, zodat er meer pleintjes zijn waar de bezoekers gezellig kunnen samen zijn, binnen of buiten, staand of zittend, er is voor iedereen iets.” Op de Korenmarkt is er zelfs een lunapark in een kerstchalet gebouwd.

De Gentse Winterfeesten starten nu donderdag 8 december om 18.30 uur en gaan door tot 31 december 23 uur. Een rolschaatsbeurt bestellen kan nu al online aan 7 euro. Ook alle andere info staat op de website www.gentsewinterfeesten.be.

Volledig scherm Nieuw: een rolschaatspiste, in de plaats van een ijspiste © Wannes Nimmegeers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.