160 nationaliteiten in één stad, Gent was nooit eerder zo divers

IN KAART. Stad Gent koopt langs R4 in Oostakker vijf percelen grond om te bebossen

De Stad Gent koopt in Oostakker een kleine drie hectare grond op van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Bedoeling is om het perceel te bebossen. “Sinds begin 2019 zijn in Gent al meer dan 154.400 bomen aangeplant”, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit).