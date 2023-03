150 leraars van BuSO Sint-Gregorius leggen werk neer: “Waarom schuiven ze onze directeur aan de kant?”

Nadat hij zelf kanker overwon, helpt Jasper ook lotgenoten een stuk verder met een stevige cheque: “Je hebt aan één woord genoeg”

Eind 2021 is Jasper Decock (29) een jonge papa, boordevol plannen. Tot hij een bobbel in zijn hals voelt. De diagnose is keihard: lymfeklierklanker. Met de hulp van de artsen in het UZ Gent komt hij er uiteindelijk bovenop. Om zelf iets terug te geven, verzamelde hij 15.000 euro, onder ander voor SuperNils vzw.