15.000 zonnepanelen gesponsord door Gentenaars: “Aandelen op 1,5 dagen de deur uit”

De derde grootste zonne-installatie van Gent, dat is wat er op de daken van gebouwen aan de Rigakaai komt. De 15.000 zonnepanelen komen op het dak van gebouwen van Lemahieu. Stad Gent neemt 15 jaar stroom af, er werd ook een kapitaaloproep gedaan. Burgers konden via Beauvent dus zelf een aandeel hebben in de zonnepanelen, iedereen kon er vier kopen, aan 250 euro per stuk.

“Dankzij dit project halen we in één klap in totaal 46 procent van ons elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde, hernieuwbare energie”, zei schepen van Facilitair Management Hafsa El-Bazioui (Groen) over de oproep. “We zijn trots dat we dat kunnen doen samen met heel wat Gentenaars. Energie lokaal, duurzaam en in eigen beheer opwekken is een belangrijke stap naar een duurzaam Gent”.