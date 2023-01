142 Vlaamse kruispunten “maximaal conflictvrij” gemaakt in 2022, ook Gent prijkt op het lijstje

In 2022 heeft de Vlaamse overheid 142 kruispunten “maximaal conflictvrij” gemaakt. Bedoeling is dat fietsers en voetgangers niet tegelijk met het gemotoriseerd verkeer groen licht krijgen. “Het gebeurt nog te vaak dat fietsers die rechtdoor willen rijden en een wagen die rechtsaf wil op hetzelfde moment door mogen", legt Vlaams mobiliteitsminister van Lydia Peeters (Open VLD) uit.

Van de 142 kruispunten liggen er 21 in Oost-Vlaanderen, waarvan 2 in Gent. De Vlaamse overheid trok budget uit om de kruising van de Afrika- met de Koopvaardijlaan aan te pakken. Maar ook aan de voet van fly-over is gewerkt. Daar kwam eind 2021 nog een 65-jarige fietser om het leven na een aanrijding met vrachtwagen. De weg is er nu zo aangelegd dat automobilisten gevoelsmatig meer afremmen.