11 nieuwe sociale woningen voor Muide-Meulestede: “Weinig plaats voor grote gezinnen, hier kan dat”

GENTIn de Loodsenstraat aan de Muide trekken de komende weken enkele nieuwe gezinnen in. De oude arbeiderswoningen van weleer maakten er plaats voor 11 grote sociale woningen en appartementen. In eerste instantie komen er bewoners uit Nieuw Gent terecht.

Een opvallend stukje architectuur aan de Loodsenstraat, net achter de spoorlijn in de Muide: de witte gevelstenen en halfopen tuintjes zie je zo goed als nooit in de 19e eeuwse stadsgordel. WoninGent opent er op woensdag 11 sociale woningen, waarvan het leeuwendeel met 4 slaapkamers. Een project dat al sinds 2016 in de steigers staat.

Eigen tuintje

De 7 huizen (elk voor 6 personen) en 4 appartementen (met 2 of 1 slaapkamer) zijn gebouwd door MVC architecten en aannemer Damman. Die eerste hadden een uitdaging voor zich: de oude woningen zaten op een erg ‘kort’ perceel, toch was het de bedoeling dat er kwalitatieve gebouwen mét tuin verschenen, die ook nog ruimte boden aan grotere gezinnen. “We kozen voor halfopen bebouwingen, zodat de zijkant maximaal licht kan opvangen en ruimte biedt voor een tuin en plaats voor een fiets”, legt architect Robbe Van Caimere uit. “Met de witte gevelsteen en lage buitenmuur willen we de connectie maken met de buurt en tegelijk een geheel creëren.

Volledig scherm De Loodsenstraat krijgt ook meteen een nieuwe look, door het grote bouwproject. © svwg

In totaal kostte het project ruim 2 miljoen euro, de komende weken trekken de eerste gezinnen er in. “Ik wou dat ik kon zeggen dat hiermee een bescheiden deuk komt in de wachtlijsten voor grote gezinnen”, zegt WoninGent-voorzitter Marc Heughebaert. “Maar in eerste instantie trekken hier de laatste inwoners van de huidige sociale woonblokken in Nieuw Gent in”. Die blokken gaan tegen de grond, WoninGent probeert namelijk eerst het huidige patrimonium te renoveren of te vernieuwen.

Warmpjes

Dit is één van de resultaten van dat manoeuvre: de woningen zijn zo goed als energieneutraal, met warmtepompen en zonnepanelen en een zeer lage EPC-waarde. De voormalige privéwoningen die er stonden, waren dat natuurlijk niet. “Het zijn huizen die hier gebouwd zijn naar aanleiding van het gebruik van de dokken, maar die waren niet meer te renoveren”, legt Heughebaert uit. Het project zou oorspronkelijk gekoppeld worden aan het recent aangelegde Makelaarspark, een samenwerking met SoGent. Dat die er niet kwam, door een bedrijfsgrond tussenin die niet in stadshanden kwam, gooide wat roet in het eten, maar het eindresultaat mag er zijn.

“In veel gebieden moeten we weg van het ideaalbeeld van de open bebouwing, hier in deze buurt zijn we net blij dat we door dit unieke architecturale werk net wat lucht in de wijk kunnen brengen. Ik ben dan ook erg blij met dit kleinschalige, waardevolle project”, rondt Heughebaert af.

