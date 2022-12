106 bestuurders lopen in het Gentse tegen de lamp met smartphone in de hand

GENT Geen stoute kindjes in Gent dit jaar: Sinter­klaas deelt pakjes en snoepgoed uit in Huis van Alijn en SMAK

Gelukkig mag hij binnenkort opnieuw terug naar Spanje om uit te rusten, want Sinterklaas had dit weekend érg veel werk in Gent. Het is officieel: in de Arteveldestad zijn er géén stoute kindjes, en dat kwam de goedheiligman zeggen in het Huis van Alijn en het SMAK.

4 december