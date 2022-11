100 jaar oud, maar Vera steekt nog steeds handen uit de mouwen als vrijwilliger: “Genieten van mijn stuk taart? Ik heb geen tijd!”

Gent Gent rijdt gat van 26,5 miljoen dicht, en dat zullen we voelen: alles wordt duurder, behalve vuilniszak­ken en parkeren

Opnieuw zat Gent met een gat van 26,5 miljoen euro in de begroting, allemaal de schuld van de inflatie en de hoge energieprijzen. In juni was al eens een besparing van 85 miljoen euro gedicht. Al wat nog extra gesneden moest worden, zou pijn doen. Werd de Gentenaar in juni nog zoveel mogelijk gespaard, dan gaan we het nu met zijn allen voelen.

6:00