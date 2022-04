10 praktische weetjes bij de start van de Gentse Floraliën: Hoe geraak ik er? Wat kost het? En wat valt er te zien?

Gent Nooit te oud om te dansen: Alexandra (9) en Yetty (69) swingen stadspro­ject op gang

Met een line dance in ware cowboy-stijl is in Gent is het project ‘Jong en Oud’ officieel van start gegaan. Ouderen blijven actief. Jongeren leren op hun beurt van de senioren.

