10 plekken waar je verkoeling kan vinden in de Gentse Feestenzone

GentOpletten geblazen want het is bloedheet vandaag en morgen. Stad Gent roept bezoekers van de Gentse Feesten op om voldoende water te drinken, een hoofddeksel te dragen, regelmatig zonnecrème te smeren en schaduw op te zoeken. Daarbovenop zijn we op zoek gegaan naar 10 plekken in de feestenzone waar je verkoeling kan vinden.

Zwembad Novotel

Volledig scherm Het zwembad van het Novotel is publiek toegankelijk tijdens de Gentse Feesten. © Wannes Nimmegeers

Tijdens de Gentse Feesten mag iedereen gratis gebruik maken van het openluchtzwembad van het Novotel hotel. Elke dag kan je hier terecht vanaf de middag tot 22 uur. Binnengaan doe je via de voorkant of de achterkant, je mag zelf kiezen. Wees wel hoffelijk en respectvol want niet elk hotel zet zomaar gratis hun zwembad open voor niet-gasten. Voor de rest: genieten maar.

Kerken

Volledig scherm Lekker koel in de Sint-Baafskathedraal. © Wannes Nimmegeers

Je had er mogelijks niet meteen aan gedacht, maar een ideale plek om verkoeling te zoeken als het snikheet is, is een kerk. Middenin de feestenzone vind je de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Niklaaskerk en de Sint-Jacobskerk. Niet alleen frisse plekken, maar ook mooie. Geniet dus zeker van het uitzicht als je er langsgaat om verfrissing te vinden, en zeg nog snel een weesgegroetje opdat de feesten verder goed zouden verlopen.

Gravensteen

Volledig scherm Eeuwenoude burchten: meer dan ooit de place to be als het heet is. © Wannes Nimmegeers

Geen betere plek om verkoeling te zoeken dan een eeuwenoude burcht, zoals het Gravensteen. Intussen kan je via een audiogids naar de geschiedenis van het kasteel luisteren of een optreden mee pikken. Achter de dikke muren, merk je niets van de warmte buiten. Ben je er toch klaar voor om de hitte terug te trotseren, ga dan zeker eens naar het dak voor een mooi uitzicht over de stad.

Duivelsteen

Volledig scherm Eeuwenoude burchten: meer dan ooit de place to be als het heet is. © RV / Broei

Nog zo een eeuwenoude burcht binnen de feestenzone waar je verkoeling kan vinden: het Duivelsteen. Dat is voor de derde keer omgevormd tot een doe- en denkplek voor jongeren, ook tijdens de Gentse Feesten. Zo zijn er workshops met bijen, baravonden, optredens, yoga en meer. Het volledige programma vind je op de website van Broei.

Musea

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Nog een plek waar je mogelijks niet aan gedacht had, maar waar het wel vaak koel is: de Gentse musea. Het museum voor Schone Kunsten en het S.M.A.K. liggen net buiten de feestenzone, maar beide zijn de moeite waard om even uit te wijken.

Zwembad-caravan

Volledig scherm De zwembad-caravan in het Coyendanspark. © Wannes Nimmegeers

Dé plek voor kinderen om af te koelen: het Coyendanspark. Daar staat tot en met dinsdag een caravan die werd omgebouwd tot zwembad. Een barman zorgt er voor verfrissende drankjes, toffe deuntjes en wat supervisie als de ouders even om een drankje zijn aan de bar. Hebben de kinderen er genoeg van, dan kunnen ze zich weer uitleven op het ballenbad, de springballen en de zandbakken errond.

Opera

Volledig scherm Het coolste podium van Gent vind je in de Opera. © rv

Boomtown, dat zijn optredens op de Kouter, maar ook in de inkomhal van de Opera. Op het plein is er amper schaduw, maar in de imposante hal is het lekker fris. Plus, je kan intussen genieten van een goed optreden terwijl je afkoelt. Win-win. Er is plaats voor zo’n 200 toeschouwers.

Fietsparking

Volledig scherm fietsautomaat on de Sint-Michielsbrug tussen Korenmarkt en Graslei © Wannes Nimmegeers

Nog een niet-alledaagse plek om af te koelen: de fietsparking onder de Sint-Michielshelling. Let er hier wel op dat je niet in de weg staat van toekomende of wegrijdende fietsers, en laat de koele plek ook even proper achter als je ze gevonden hebt.

Vernevelaars

Volledig scherm Flikken zoeken verkoeling onder een vernevelaar. © Wannes Nimmegeers

Veel organisatoren van pleinen voorzien vernevelaars om het publiek nat te sprenkelen en af te koelen, of waterpistolen. Er worden ook extra parasols voor schaduw aangesleept.

Waterbars

Volledig scherm Gratis waterbar tussen het Belfort en de stadshal. © wannes Nimmegeers

Verdeeld over de feestenzone vind je bars van Farys waar je gratis water kan afhalen. Je moet wel je eigen beker of drinkfles voorzien.

