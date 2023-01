10 personen betrapt tijdens drugscontrole voor wedstrijd van AA Gent: “Bij volgende misstap riskeren ze stadionverbod”

“Deze drugscontroles kaderen in het ‘Keep The Stadium Clean’-project, een samenwerking tussen KAA Gent, de Politiezone Gent en het parket Oost-Vlaanderen, waarbij op geregelde tijdstippen zowel preventieve als bestuurlijke en gerechtelijke acties worden verricht om drugs uit het stadion te weren", klinkt het duidelijk.

Drughond betrapt tien supporters

De actie van zondag was een kleinschalige, waarbij aan de ingang bezoekers werden gecontroleerd op het bezit van drugs. Hierbij werd tevens een drughond ingezet. “Zo’n 400 bezoekers werden gecontroleerd in een line-up van telkens een 10-tal personen. De drughond duidde 10 personen aan die in het bezit waren van drugs of die kort voordien drugs gebruikt hadden”, aldus de Gentse politie.